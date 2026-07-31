Exstetra: Termin für die Konsolenfassungen des Remasters stehen fest

Entwickler FuRyu hat jetzt auch einen Termin für die Konsolenfassungen des Remasters von "Exstetra" verkündet. So werden diese im September erhältlich sein.

Konkret ist das Remaster von "Exstetra" ab 3. September auch für PS5, Switch und Switch 2 erhältlich. Weitere Umsetzungen des Rollenspiels, etwa für Xbox Series X, sind offenbar nicht angedacht und inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen ebenfalls nicht zu bestehen.

Das Remaster von "Exstetra" war bereits im Mai für hiesige Gefilde in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Das Remaster von "Exstetra" erschien gestern für den PC.