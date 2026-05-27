Exstetra: Remaster vorgestellt

Publisher FuRyu kündigt ein Remaster von "Exstetra" für PS5, Switch, Switch 2 und den PC an. Damit schafft es das Rollenspiel auch erstmals zu uns, denn ihn Japan ist es bereits seit 2013 für den Nintendo 3DS und die PlayStation Vita erhältlich.

"Exstetra" spielt in Amazea, einer verschmolzenen Version von Tokio und einer fremden Welt, welche kurz vor ihrem Untergang steht. Im Mittelpunkt steht dabei der Schüler Ryoma, welcher als auserwählter Retter namens Prisma gegen die drohende Vernichtung beider Welten kämpft.

Auf seiner Reise begegnet er dann Kandidaten für die Prisma Knights, die allesamt dasselbe Schicksal teilen. Durch einen Kuss erweckt er ihre Kräfte und zieht zusammen mit ihnen in den Kampf. Im Gefecht besiegt Ryoma Gegner, absorbiert die Energie EXS und teilt sie mit seinen Verbündeten, um deren Fähigkeiten zu stärken.

Das Kampfsystem verbindet besagte Mechanik mit dem Enchant-System, welches Ausrüstung durch verschiedene Effekte und Fähigkeiten erweitert. Schauplätze wie etwa Shibuya und Akihabara erscheinen in einer verwandelten, von tokyogenso gestalteten Welt. Die neue Version enthält unter anderem angepasste Spielmechaniken.

Einen Trailer zu "Exstetra" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin stellt man uns über eineinhalb Minuten lang vor allem die Charaktere und die Spielwelt vor. Dem Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

Das Remaster von "Exstetra" erscheint am 30. Juli für den PC. Die Versionen für PS5, Switch und Switch 2 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.