Extra Coin vorgestellt

Cinic Games stellt uns "Extra Coin" für Switch und den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

"Extra Coin" entführt uns in eine dystopische Zukunft, in der die Menschheit wegen endloser Kriege und Überbevölkerung an den Rand des Kollapses gedrängt wurde. Als Antwort auf die Katastrophen unserer Welt wurde schliesslich "The Arcade" ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine virtuelle Oase, die den Menschen als finaler Zufluchtsort dient.

Hier tritt Mika ins Rampenlicht, eine Protagonistin mit einer sehr persönlichen Mission: Das mysteriöse Verschwinden ihrer Eltern aufklären. Doch während "The Arcade" auf den ersten Blick wie eine makellose digitale Utopie wirkt, ist Mika davon überzeugt, dass hinter der Fassade etwas Dunkles lauert. Für genügend Spannung dürfte also gesorgt sein.

"Extra Coin" erscheint am 8. Oktober für die eingangs erwähnten Plattformen.