Zusätzliche Inhalte für F-Zero 99

Einmal mehr hat Nintendo neue Inhalte für den Battle-Royale-Racer "F-Zero 99" veröffentlicht. Insbesondere Fans klassischer Rennstrecken dürfen sich freuen, da Update 1.5 Elemente beinhaltet, die man in Europa bislang nur über Umwege zu Gesicht bekam.

Bei den genannten Inhalten handelt es sich um fünf zusätzliche Rennstrecken, von denen einige bis dato ausschliesslich in Japan und nur via Satellaview erhältlich waren. Hierbei handelt es sich um einen seit Jahrzehnten nicht mehr verfügbaren Übertragungsdienst, der in den 90er-Jahren im Land der aufgehenden Sonne operierte.

Spieler konnten mittels spezieller Hardware zusätzliche Rennstrecken oder Inhalte freischalten, indem das Super Nintendo mit einem Satellitengerät verknüpft und zu bestimmten Zeiten mit dem entsprechenden Satelliten verbunden wurde.

Zusätzlich zu den Satellaview-Inhalten bietet das Update neue optische Anstriche für die Rennboliden, die Grand Prix Ace League sowie einen erweiterten Übungsmodus.