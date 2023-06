F1 Manager 2023: brandneuer Rennwiederholungs-Modus

Frontier Developments gab bekannt, dass mit dem "F1 Manager 2023", der nächste Teil der offiziell lizenzierten Formel 1-Management-Simulationsreihe, am 31. Juli digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Dem wird auch eine physische Veröffentlichung für alle Konsolenversionen folgen.

Mit der "F1 Manager 2023: Deluxe Edition", die auch ein exklusives Szenario-Paket enthält, können die Spieler vier Tage früher an den Start gehen und sich einzigartigen Herausforderungen stellen.

Ih kehrt an die Boxengasse zurück und erlebt das authentischste, umfassendste und dynamischste F1-Management-Erlebnis, das es je gab, während ihr euren Platz als einer der ganz Grossen des Sports nach ihren eigenen Bedingungen abstecken.

Mit dem brandneuen Rennwiederholungs-Modus, der zwei einzigartige Szenarien bietet, können die Spieler die wichtigsten Momente der FIA Formula One World Championship 2023 noch einmal erleben. In "Starting Grid" übernimmt man die Kontrolle über ein Team seiner Wahl in einem kompletten Rennen, das die Streckenbedingungen und Startpositionen des realen Vorbilds nachbildet. In Race Moments übernehmen die Fans die Kontrolle über ein bestimmtes Szenario im Verlauf eines echten Grand Prix und versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, bevor die Zielflagge geschwenkt wird. Hierfür müssen sie wichtige strategische Entscheidungen während einer spannenden Saison treffen. Nach jedem Rennen werden dem "F1 Manager 2023" neue Startaufstellungen und ein Rennmoment hinzugefügt, die die Teamchefs von Woche zu Woche auf die Probe stellen werden, während sie ihre Managementfähigkeiten unter Beweis stellen.