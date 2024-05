F1 Manager 2024 terminiert

Frontier Developments hat einen konkreten Releasetermin für den "F1 Manager 2024" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juli gedulden.

So erscheint der "F1 Manager 2024" am 23. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Ein neuer Gameplay-Trailer, der über drei Minuten lang ist und die zentralen Features des Spiels vorstellt, begleitet die Terminierung.

In "F1 Manager 2024" übernehmen wir die Kontrolle über die Einrichtungen unseres Teams und entwickeln unsere Fahrer weiter, während wir unsere Vision umsetzen. Die verbesserte KI der gegnerischen Teams birgt die Gefahr, dass sie uns Personal und Fahrer wegschnappen, und sorgt in jeder Saison für unvorhersehbare und dynamische Herausforderungen. Neu am Start ist auch ein Mentalitätssystem.

Der "F1 Manager 2024" war im März angekündigt worden.