Fable: Erster Deep Dive

Playground Games hat, wie angekündigt, beim gestrigen Developer Direct einen ersten Deep Dive zu "Fable" gezeigt. Doch dabei blieb es nicht.

So wurde uns zunächst fast elf Minuten lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von "Fable" zu erwarten sein wird. Dabei hob man etwa die liebevoll gestaltete Spielwelt mit ihren vielen Beschäftigungsmöglichkeiten und die dort lebenden Personen hervor. Zudem wurde immer wieder betont, dass man das Gefühl der damaligen Xbox-Version erneut erzeugen wolle.

Ausserdem wurde bestätigt, dass "Fable" auch für PS5 erscheinen wird. Damit wurde ein Gerücht bestätigt, über das wir erst in der letzten Woche an dieser Stelle berichtet hatten.

Am Emde gab es dann zwar keinen Erscheinungstermin, aber immerhin ein Releasefenster. Demnach wird "Fable" im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.