Fable: Entwicklungsbudget deutlich überschritten?

Es sieht so aus, als ob "Fable" sein Entwicklungsbudget signifikant überschritten haben könnte. Zumindest wurde dies jetzt in einem Artikel thematisiert.

Grundlage dieser Information ist ein Bericht von Windows Central, also einer normalerweise zuverlässigen Quelle. Darin bezeichnet man die von "Fable" verursachen Mehrkosten als problematisch. Gleichzeitig nennt man aber keine genaue Höhe oder Ursachen dafür. Playground Games hat sich bisher noch gar nicht zu dem Thema geäussert.

Erst im Juni waren ausführliche Gameplay-Impressionen zu "Fable" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fable" erscheint am 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.