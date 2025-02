Gerücht: Fable 4 für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5

Nach der Ankündigung der PlayStation 5-Umsetzung von "Forza Horizon 5" wird deutlich, dass Microsoft mit der lang in Gerüchten herumgereichten Cross-Plattform-Strategie Ernst macht. Die Gerüchte darüber, welches Xbox-Spiel auf andere Plattformen übertragen wird, schiessen gerade wie Pilze aus dem Boden. Ein Bericht von der spanischen Website Vandal bringt nun ins Spiel, dass auch das "Fable"-Franchise in Zukunft nicht mehr Xbox-exklusiv sein soll.

Fable on Switch 2? Please make it so! And maybe day 1? Never have I wanted a rumor to be true more than this one. Assuming the game delivers. I always get overly excited for fable, even when it lets me down. https://t.co/CKxZK2LpAM