Fable ohne Multiplayer-Optionen

Die Xbox Game Studios und Playground Games haben mittlerweile offiziell bestätigt, dass "Fable" keinerlei Mehrspieler-Optionen bieten wird. Einen Erklärung dafür hat man auch parat.

So ist einem FAQ auf der offiziellen Website zu entnehmen, dass "Fable" ein Einzelspieler-Action-Rollenspiel in einer Open-World-Umgebung sein und deshalb keinerlei Multiplayer-Optionen bieten wird. Zudem markiert der Titel einen bewussten Neuanfang für die traditionsreiche Reihe und entsprechende Optionen könnten dies eventuell verwässern.

Im Januar hatte Playground Games einen ersten Deep Dive zu "Fable" gezeigt und eine PS5-Version des Action-Rollenspiels bestätigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fable" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.