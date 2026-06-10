Fable: Unterschiede bei den physischen Versionen?

Es sieht so aus, als würden bei den verpackten Versionen von "Fable" Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen bestehen. Zumindest sorgt eine entsprechende Händlerangabe jetzt diesbezüglich für Verwirrung.

Demnach sieht es so aus, als würde die physische PS5-Version von "Fable"den vollständigen Spielinhalt auf der Disc enthalten. Die Fassung für Xbox Series X benötigt dagegen offenbar zusätzlich einen Download, bevor der Titel vollständig genutzt werden kann. Von offizieller Seite aus wurde sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

Als mögliche Ursache dafür gilt die unterschiedliche Speicherkapazität der verwendeten Datenträger. PS5-Discs können demnach bis zu 100 GB Daten aufnehmen, während es auf der Xbox nur etwa die Hälfte ist. Die PS5 unterstützt nämlich sogenannte Dual-Layer-Blu-ray-Discs mit höherer Kapazität, während die Laufwerke der Xbox Series X auf Single-Layer-Medien beschränkt sind.

"Fable" erscheint am 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.