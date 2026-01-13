Momentan macht das Gerücht die Runde, dass "Fable" auch für PS5 erscheinen könnte. Zum Releasezeitraum gibt es ebenfalls erste Angaben.

So sagt Andy Robinson von VGC, dass "Fable" auch für PS5 erscheint. Der Release wird angeblich simultan zu den anderen Versionen erfolgen. Microsoft hat sich bisher noch nicht von offizieller Seite aus zu dem Thema geäussert, aber das kann sich selbstverständlich noch ändern. Vielleicht sind wir ja schon nach dem diesjährigen Developer Direct am 22. Januar schlauer, denn dafür wurde "Fable" bereits bestätigt.

Schon im Februar letzten Jahres hatte Gerüchte über weitere Versionen von "Fable" für PS5 und Switch 2 gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fable" soll im weiteren Jahresverlauf erscheinen. Als Plattformen werden aktuell nur die Xbox Series X und der PC angegeben.