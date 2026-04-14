Fable: Entwickler verraten angepeiltes Releasefenster

Erst gestern hatten Gerüchte über eine eventuelle Verschiebung von "Fable" für Verwirrung gesorgt. Jetzt hat der Entwickler höchstselbst für Klarheit gesorgt.

So schreibt Playground Games bei X (ehemals Twitter), dass man sich darauf freut, die Spielergemeinde im Herbst in Albion begrüssen zu dürfen. Dies bedeutet übersetzt, dass man am bisher bekannten Releasefenster festhält und keine spätere Veröffentlichung von "Fable" in Erwägung zieht.

Zuvor war spekuliert worden, dass man vielleicht dem Release von "Grand Theft Auto VI" im November aus dem Weg gehen wolle. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fable" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.