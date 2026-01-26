Aktuell macht das Gerücht die Runde, wonach "Fable" auch für Switch 2 erscheinen könnte. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

So sagt Jez Corden von Windows Central, dass eine Switch-2-Version von "Fable" aktuell geprüft wird. Eine finale Entscheidung darüber ist allerdings noch nicht gefallen, weshalb wir nur abwarten können. Derartige Gerüchte waren bereits im vergangenen Februar aufgekommen.

Beim Developer Direct am vergangenen Donnerstag war der erste Deep Dive zu "Fable" gezeigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fable" erscheint mi Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.