Fable hat einen Releasetermin

Beim Xbox Games Showcase am gestrigen Abend wurde auch bekanntgegeben, wann "Fable" veröffentlicht wird. Der Monat stand ja bereits fest.

So wird "Fable" ab 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich sein. Dazu gab es einen neuen Trailer zu sehen. Dieser brachte uns hauptsächlich die Spielwelt und die einzelnen Charaktere in atmosphärischen Sequenzen näher. Der Story widmete man sich aber ebenfalls.

Bereits im Mai war bekanntgeworden, dass "Fable" nicht mehr im Herbst erscheint, sondern sich auf Februar 2027 verschiebt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fable" war im Juli 2020 enthüllt worden.