Fable: Verschiebung denkbar

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Xbox Game Studios und Playground Games denken aktuell offenbar über eine eventuelle Verschiebung von "Fable" nach. Der Grund dafür ist einleuchtend.

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So spekuliert Jeff Grubb ,dass "Fable" eventuell erst im Dezember erscheinen oder sogar ins nächste Jahr rutschen könnte. Hauptgrund dafür ist, dass man der Konkurrenz durch "Grand Theft Auto VI" auf jeden Fall aus dem Weg gehen will, denn Entwicklungsprobleme bestehen nicht. Besagter Open-World-Titel von Rockstar soll ja am 19. November erscheinen.

Bereits im Februar hatte ein FAQ bestätigt, dass "Fable" keinerlei Multiplayer-Optionen bieten wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fable" erscheint nach aktuellem Stand im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.

Quelle: Jeff Grubb
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