Fable verschoben

Nachdem es diesbezüglich schon länger Gerüchte gab, folgte jetzt die Bestätigung: "Fable" wird nicht mehr im Herbst dieses Jahres erscheinen.

Neues Releasefenster für "Fable" ist demnach der Februar 2027. Das offizielle Statement von Mat Booty, Chief Content Officer und Executive Vice President von Xbox, zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir haben über "Forza Horizon 6" gesprochen und darüber, dass das Team bei Playground wirklich gute Arbeit leistet. Auch bei "Fable" läuft es sehr gut. Das Spiel ist in einem hervorragenden Zustand. Das Team ist sehr zuversichtlich. Wir sind begeistert davon, wo das Spiel derzeit steht. Wir möchten sicherstellen, dass dieses Spiel einen ganz eigenen Veröffentlichungstermin erhält, daher werden wir den Start von diesem Herbst auf Februar verschieben. Und noch einmal: Wir möchten einfach, dass es seinen ganz eigenen Moment hat, um zu glänzen. Was "Fable" betrifft, so werden wir im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 mehr davon zu sehen bekommen. Es gibt also jede Menge zu entdecken. Das Projekt nimmt wirklich gut Gestalt an, es ist sehr spannend, und dann geht es weiter im Februar."

"Fable" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.