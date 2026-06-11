Fable: Umfangreiche Gameplay-Impressionen

Playground Games hat ein ausführliches Gameplayvideo zu "Fable" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Gameplayvideo hat einen Umfang von einer halben Stunde und trägt den Titel "Build An Extraordinary Life". Dazu passend, wird uns darin erklärt, was wir in "Fable" so alles tun können. Dabei gibt es etwa Gespräche mit den NPCs oder einfach den Alltag in der Spielwelt zu begutachten. Der mitunter verträumte Soundtrack untermalt das Material gekonnt.

Erst gestern kamen Gerüchte über Unterschiede bei den physischen Versionen von "Fable" auf. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fable" erscheint am 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.