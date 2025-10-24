Factorio für Nintendo Switch 2 angekündigt

Fans von "Factorio" sollten jetzt ganz genau hinschauen. Wie Entwickler Wube Software bekannt gab, befindet sich derzeit eine Switch-2-Fassung von "Factorio" in Entwicklung, die so bald wie möglich erscheinen soll. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang jedoch nicht genannt.

"Factorio" ist bereits für die Nintendo Switch (1) erhältlich, weshalb sich die Entwickler dazu entschieden haben, allen bisherigen Käuferinnen und Käufern ein kostenloses Upgrade zu spendieren. Nutzerinnen und Nutzer der Switch 2 dürfen sich also entspannt auf den Release der neuen Version freuen – ohne befürchten zu müssen, zusätzliche Kosten tragen zu müssen.

Gegenüber der ursprünglichen Switch-Fassung wird "Factorio" auf der aktuellen Nintendo-Konsole zahlreiche Verbesserungen bieten, was vor allem auf die leistungsstärkere Hardware zurückzuführen ist:

Bessere Auflösung: nativ 1080p (statt 720p auf Switch 1) und im Dock-Modus native 4K (2160p)

Variable Refresh Rate

Verbesserte Animationen

Höher aufgelöste Sprites

Zusätzliche grafische Anpassungen

Kürzere Ladezeiten

Möglichkeit, grössere Basen zu errichten

Maus-Unterstützung

Darüber hinaus wird der DLC "Space Age" ebenfalls für die Switch-2-Version erscheinen – mit denselben Inhalten wie auf dem PC.