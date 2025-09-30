Fading Echo: Bunter Gameplay-Trailer

Publisher New Tales und Entwickler Emeteria haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Fading Echo" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über zwei Minuten lang in bunten Bildern die Spielwelt von "Fading Echo" vorgestellt. Einblicke in das spielerische Grundgerüst werden uns ebenfalls geboten. Dadurch wird insgesamt ein guter Eindruck vermittelt, was von dem Spiel zu erwarten ist. Mal sehen, wann das nächste Material veröffentlicht wird.

"Fading Echo" war im Juni offiziell angekündigt worden. Damals hatte man eine flotten Trailer zu dem Spiel gezeigt.

"Fading Echo" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Releasetermin.