Fading Echo vorgestellt

New Tales und Emeteria haben "Fading Echo" angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Hier wird uns "Fading Echo" fast eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bekommen wir in erster Linie bunte Bilder aus dem Spiel geboten.

In "Fading Echo" trifft ein rasantes Action-Adventure auf kreative Elementarmechanik in einem ungewöhnlichen Wüstenpunk-Szenario. Wir schlüpfen darin in die Rolle von One, einer jungen Legende, welche in der schwebenden Welt von Corel ihre Vergangenheit entschlüsselt und ihr Schicksal formt. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Fading Echo" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.