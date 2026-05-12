Fading Echo: Knallbunter Trailer

Publisher New Tales und Entwickler Emeteria präsentieren einen weiteren Trailer zu "Fading Echo". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns der Antagonist aus "Fading Echo" knapp eineinhalb Minuten lang vorgestellt. Dieser hört auf den Namen Maddock und bekommt von Matt Mercer seine Stimme geliehen. Stilistisch kommen dabei knallbunte Bilder zum Einsatz und der Soundtrack sorgt für eine getriebene Atmosphäre.

Bereits im September 2025 war uns die Spielwelt von "Fading Echo" mit einem Gameplay-Trailer gezeigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fading Echo" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.