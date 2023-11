Fae Farm: Coasts of Croakia DLC angekündigt

Heute enthüllt Phoenix Labs das erste grosse Inhaltsupdate für die magisch-gemütliche Farm-Simulation "Fae Farm: Coasts of Croakia".

"Fae Farm: Coasts of Croakia" lädt euch in ein neues Reich ein, in dem ihr auf mysteriöse neue Charaktere trefft und brandneue Quests bestreitet. Ihr könnt euch ausserdem auf spannende Begegnungen und Entdeckungen freuen. Zudem führt der DLC brandneue Gameplay-Mechaniken ein.

"Fae Farm: Coasts of Croakia" ist ab dem 14. Dezember 2023 als kostenloses Inhalts-Update für Nintendo Switch-Spieler erhältlich und in der Deluxe Edition für PC enthalten.