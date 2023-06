Fae Farm entführt Spieler in magische Gefilde

Das kanadische Entwicklerstudio Phoenix Labs hat heute das Veröffentlichungsdatum und die Unterstützung von PC-Plattformen für die gemütliche Farm-Simulation "Fae Farm" bekannt gegeben. Präsentiert wurde der charmante neue Trailer als Teil des Summer Game Fest live Showcase.

"Fae Farm" erweitert das Genre, indem es Spieler eine tiefgreifende Farm-Sim-Erfahrung bietet, die genau auf sie zugeschnitten werden kann. Spieler erstellen ihre Spielfigur in einem umfangreichen Charakter-Editor, in dem sie von Körpertyp über Haarfarbe bis hin zu einer Vielzahl von Gesichtsmerkmalen alles anpassen können. Jedes Gehöft in "Fae Farm" bietet euch die Möglichkeit, ihr Haus sowohl innen als auch aussen nach euren Wünschen zu gestalten. Das "Cozy-System" von "Fae Farm" belohnt sie für die Herstellung bestimmter Möbel und Wohndekorationen und verbessert jeden Tag ihre Gesundheit, Ausdauer und ihr Mana.

Fae Farm erscheint am 8. September 2023 auf Nintendo Switch und PC.