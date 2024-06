Koei Tecmo und Entwickler Gust haben heute "Fairy Tail 2" angekündigt. Das neue Action-RPG basiert auf der beliebten "Fairy Tail"-Reihe und ist eine direkte Fortsetzung von Koei Tecmos Spiel aus dem Jahr 2020. Die Serie ist sowohl bei Manga- als auch bei Anime-Fans sehr beliebt, denn der Original-Manga verkaufte sich weltweit mehr als 72 Millionen Mal.

"Fairy Tail 2" bringt die Fans zurück zur epischen Action des Höhepunkts der Originalserie, dem Alvarez-Kaiserreich Arc. In diesem neuen Titel können die Spieler nicht nur Natsu und Lucy als Hauptcharaktere steuern, sondern auch andere Mitglieder der "Fairy Tail"-Gilde. Dadurch bündeln sie ihre Kräfte um ihren grössten Feind, Zeref, den Imperator Spriggan des Alvarez- Kaiserreichs, zu besiegen, der von den Spriggan 12 und dem Schwarzen Drachen Acnologia geschützt wird.

"Fairy Tail 2" bietet 3D-Grafik und ein verbessertes Gameplay mit intensiveren und spektakuläreren Kämpfen, in denen die Spieler mächtige Magie und eine Vielzahl anderer strategischer Elemente einsetzen, um ihre Feinde in atemberaubenden Actionsequenzen zu besiegen. Ausserdem können die Spieler die riesige Welt nahtlos erkunden, was das Erlebnis des Originalwerks verbessert und gleichzeitig die spannende Geschichte des letzten Kapitels vorantreibt.

Darüber hinaus bietet das Spiel die für "Fairy Tail 2" einzigartigen "Charaktergeschichten", die einem die einmalige Gelegenheit geben, neue Aspekte ihrer Lieblingscharaktere zu entdecken. Fans werden auch eine originelle Geschichte geniessen, den "Schlüssel zu verborgenen Geheimnissen", der es ihnen ermöglicht, Ereignisse zu erleben, die nach der letzten Schlacht des Originalwerks stattfinden.

"Fairy Tail 2" erscheint diesen Winter für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC und wird japanische Sprachausgabe mit englischen und französischen Texten enthalten.