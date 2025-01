Fairy Tail 2: Neuer DLC Hot Springs ab sofort erhältlich

Heute haben Koei Tecmo Europe und der Entwickler Gust ein neues kostenpflichtiges DLC für "Fairy Tail 2" veröffentlicht. Die Erweiterung mit dem Titel "Fairy Tail Hot Springs" bietet ein neues Szenario, zusätzliche Outfits und eine heisse Quelle als neuen Erkundungsbereich.

Das DLC „Fairy Tail Hot Springs“ ist ein humorvolles Szenario, in dem Mitglieder der "Fairy Tail"-Gilde um eine geheime heisse Quelle wetteifern, während sie Team-Kämpfe zwischen spielbaren Charakteren austragen. Besitzer des Season Pass können ausserdem die Inhalte der bereits am 23. Dezember 2024 veröffentlichten DLCs geniessen, die neue Kostüme für spielbare Charaktere bieten, darunter spezielle Outfits, die von der Originalgeschichte des Spiels "The Key to the Unknown" inspiriert sind.

Zusätzlich können alle Spieler das kostenlose "Outfit-Set: Swimsuit" herunterladen, das neue Kostüme für alle spielbaren Charaktere enthält. Ausserdem umfasst das Update das Erza-Outfit "Miss Fairy Tail Contest" sowie neue Fotomodus-Rahmen und -Posen, die noch mehr Anpassungsoptionen bieten, um die Abenteuer festzuhalten.

Ab dem 30. Januar 2025 können Besitzer des Season Pass erneut Bosse in der Arena herausfordern und die Geschichte mit neuen spielbaren Charakteren erleben, die zwischen dem 13. Februar 2024 und dem 13. März 2025 schrittweise veröffentlicht werden.

"Fairy Tail 2", der direkte Nachfolger des 2020 erschienenen Spiels von Koei Tecmo, ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich.