Fairy Tail 2: Neues Video veröffentlicht

Entwickler Gust veröffentlichte heute den Opening Movie zu "Fairy Tail 2", sowie neue Informationen über die ursprüngliche Geschichte des Spiels. "Fairy Tail 2" ist die direkte Fortsetzung von Koei Techmos Spiel aus dem Jahr 2020 und wird am 13. Dezember 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch sowie am 12. Dezember 2024 für PC veröffentlicht.

Im neu veröffentlichten Eröffnungsfilm könnt ihr einen Blick auf die Ereignisse des Alvarez-Imperiumsbogens werfen, die euch in "Fairy Tail 2" erwarten. Der Film stellt euch die Mitglieder der "Fairy Tail"-Gilde vor, die gegen den Imperator Spriggan Zeref, sein Team von Elitesoldaten, die Spriggan 12 und den Schwarzen Drachen Acnologia kämpfen, während er gleichzeitig eine Hommage an berühmte Szenen aus der ursprünglichen Anime- und Manga-Serie darstellt.

Nach Abschluss der zwölf Hauptkapitel taucht ihr in eine völlig neue Geschichte ein, den "Key to the Unknown", und erhalten Zugang zu neuen exklusiven Bereichen. Diese vier neuen Kapitel, die sowohl herzerwärmende als auch komische Themen behandeln, führen euch auf Abenteuer an der Seite von Natsu, Lucy und ihren Freunden. Begleite die "Fairy Tail"-Gilde bei verschiedenen Aufgaben, wie der Suche nach einem versteckten Juwel in einem Restaurant in einem Wald irgendwo im Westen, der Ermittlung des Mittsommer-Champions am "Akane Beach" im Süden und der Begegnung mit einer Vielzahl von unerwarteten Charakteren. Fans werden sowohl ikonische Orte aus dem Anime und Manga als auch Originalschauplätze von "Fairy Tail 2" erkunden.