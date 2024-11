Fairy Tail 2: Neuer Trailer

Koei-Tecmo versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Fairy Tail 2". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über eineinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Fairy Tail 2" vorgestellt. Dabei dürfen wir einige flotte Sequenzen bewundern.

"Fairy Tail 2" bietet 3D-Grafik und ein verbessertes Gameplay mit intensiveren und spektakuläreren Kämpfen, in denen die Spieler mächtige Magie und eine Vielzahl anderer strategischer Elemente einsetzen, um ihre Feinde in atemberaubenden Actionsequenzen zu besiegen. Ausserdem können die Spieler die riesige Welt nahtlos erkunden, was das Erlebnis des Originalwerks verbessert und gleichzeitig die spannende Geschichte des letzten Kapitels vorantreibt.

Darüber hinaus bietet das Spiel die für "Fairy Tail 2" einzigartigen "Charaktergeschichten", die einem die einmalige Gelegenheit geben, neue Aspekte ihrer Lieblingscharaktere zu entdecken. Fans werden auch eine originelle Geschichte geniessen, den "Schlüssel zu verborgenen Geheimnissen", der es ihnen ermöglicht, Ereignisse zu erleben, die nach der letzten Schlacht des Originalwerks stattfinden.

"Fairy Tail 2" erscheint am 12. Dezember für den PC. PS4, PS5 und Switch werden einen Tag später bedient, also am 13. Dezember.