Die finale Schlacht in Fairy Tail 2 beginnt im Dezember

Koei Tecmo Europe und Entwickler Gust gaben heute bekannt, dass ihr neues Action-RPG "Fairy Tail 2" am 13. Dezember 2024 erscheinen wird. Zur Feier des Tages wurde ein neuer Trailer enthüllt, der den Fans einen Einblick in die epische Action gewährt. "Fairy Tail 2" ist eine direkte Fortsetzung von Koei Tecmos Spiel aus dem Jahr 2020 und befindet sich derzeit in Entwicklung.

Der neu enthüllte Trailer zeigt die "Fairy Tail "-Gilde im Kampf gegen das Alvarez-Imperium und den Zerstörer der Welten, den Schwarzen Drachen Acnologia, sowie einen ersten Blick auf die heldenhaften und rasanten magischen Kämpfe, die die Spieler in "Fairy Tail 2" erwarten.

**Die Veröffentlichung ist für 13. Dezember 2024 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC übergeplant.*