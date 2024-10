Faith: The Unholy Trinity auch für Switch

Publisher New Blood Interactive und Entwickler Airdorf Games kündigen eine Switch-Umsetzung von "Faith: The Unholy Trinity" an. Deren Release geht schon nächste Woche über die Bühne.

Konkret ist "Faith: The Unholy Trinity" ab 10. Oktober auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein Trailer stellt uns die Portierung schon jetzt in bewegten Bildern vor.

Bei "Faith: The Unholy Trinity" handelt es sich um ein Pixel-Horrorspiel, welches von der Ära der klassischen Acht-Bit-Spiele und der "Satansangst" der Achtziger Jahre inspiriert ist. Wir benutzen darin unser heiliges Kruzifix, um Exorzismen durchzuführen, uns gegen besessene Kultisten zu wehren und spukende Objekte zu reinigen. Wir entdecken eine Welt des Schreckens, der Isolation und der Geheimnisse, während wir verwunschene Wälder, verlassene Kirchen und das Allerheiligste einer satanischen Sekte erkunden.

"Faith: The Unholy Trinity" erschien bereits am 21. Oktober 2022 für den PC.