Fallout 4: Detaillierte Technik-Analyse zur Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der Technik der Switch-2-Umsetzunug von "Fallout 4" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die technische Seite der Switch-2-Portierung von "Fallout 4" fast 16 Minuten lang thematisiert. Dabei zeigt sich, dass diese in etwa auf Augenhöhe mit der PS4-Version liegt. Positiv werden auch die unterschiedlichen Bildraten (30, 40 und 60 fps) hervorgehoben.

Simultan zu deren Release veröffentlichte Bethesda auch den Launchtrailer zur Switch-2-Fassung von "Fallout 4". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Ursprünglich erschien "Fallout 4" am 10. November 2015 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X wurden am 25. April 2024 mit nativen Versionen versorgt. Die Switch 2 folgte schliesslich am 24. Februar.