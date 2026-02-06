Fallout 4 Anniversary Edition in diesem Monat auch für Switch 2

Auch von Bethesda gab es beim gestrigen Nintendo Direct einige Neuigkeiten. So wurde ein Releasetermin für die Switch-2-Version der "Fallout 4 Anniversary Edition" verkündet.

Demnach wird die "Fallout 4 Anniversary Edition" schon ab 24. Februar in digitaler Form für Nintendos aktuelle Hybridkonsole verfügbar sein. Die physische Version folgt dann etwas mehr als zwei Monate später, nämlich am 28. April.

Die "Fallout 4 Anniversary Edition" erweitert das Abenteuer mit den sechs offiziellen DLCs sowie mehr als 150 Creation-Club-Items. Sie ist bereits seit 10. November 2025, also dem zehnten Geburtstag des Originals, für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.

Ursprünglich erschien "Fallout 4" am 10. November 2015 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X wurden am 25. April 2024 mit nativen Versionen versorgt.