Fallout 4-Trailer für Switch 2 veröffentlicht

Mittlerweile dürfen sich Fans von „Fallout 4“ über den Release für Nintendos zweite Hybrid-Konsole freuen. Passend dazu hat Entwickler Bethesda jüngst einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Ödland einmal mehr in Szene setzt.

Zwar greift der Trailer ausschliesslich auf bereits seit Jahren bekanntes Material zurück und hält keine echten Neuerungen bereit, dennoch zeigt sich: Auch heute hat „Fallout 4“ noch einiges zu bieten. Besonders dann, wenn man einen Blick auf die umfangreiche Anniversary Edition wirft. Diese bündelt sämtliche bislang veröffentlichten Zusatzinhalte, darunter zusätzliche Aufgaben, Missionen und vieles mehr.

Mit an Bord sind unter anderem die bekannten Erweiterungen Far Harbor, Automatron und Nuka-World, ergänzt durch zahlreiche weitere Inhalte. Insgesamt wurden der Anniversary Edition mehr als 150 Club-Creation-Gegenstände hinzugefügt, die für reichlich zusätzliche Spielstunden sorgen dürften.

Nun hoffen Fans darauf, dass zumindest „Fallout 4“ auf der Nintendo Switch 2 technisch wie spielerisch zu überzeugen weiss. Der Release des ebenfalls bekannten und beliebten Rollenspiels „Skyrim“ geriet auf der neuen Konsole hingegen zum Desaster. „Fallout 4“ ist derweil sowohl im Handel als auch digital über Nintendos eShop erhältlich.