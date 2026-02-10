Fallout 76 bald mit Crossplay?

Es könnte sein, dass "Fallout 76" bald auch um Crossplay erweitert wird. Ganz so einfach dürfte dessen Implementierung jedoch nicht werden.

Aktuell untersucht Bethesda zumindest die Möglichkeit, "Fallout 76" mit Crossplay zu ergänzen. Dem stehen jedoch unter anderem technische Hürden im Weg.

Creative Director Jon Rush und Produktionsleiter Bill LaCoste erklären dazu, dass der Titel mittlerweile fast ein Jahrzehnt alt ist und eine nachträgliche Integration von Crossplay dadurch enorme Herausforderungen mit sich bringt. Die Entwickler prüfen aktuell den Aufwand und die notwendigen Schritte, setzen das Vorhaben aber garantiert nicht kurzfristig um. Man darf also gespannt sein, ob es am Ende klappt.

"Fallout 76" erschien am 14. November 2018 für PS4, Xbox One und den PC.