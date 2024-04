Mehr als eine Million Spieler für Fallout 76

Fallout ist derzeit in aller Munde. Nicht nur, dass die bisher veröffentlichten Spiele von der anhaltenden Popularität der Amazon-Serie profitieren, "Fallout 76" durfte sich in den vergangenen Tagen zusätzlich über einen Meilenstein seit der Veröffentlichung freuen.

Obwohl "Fallout 76" 2018 einen mehr als fragwürdigen Start hinlegte, haben die Entwickler stetig an Inhalten, neue Aufgaben und vielem mehr gewerkelt, um ein unterhaltsames Online-Fallout anbieten zu können. Tatsächlich sorgte die Popularität der TV-Serie dafür, dass das Spiel innerhalb von 24 Stunden mehr als eine Million neue Spieler und Spielerinnen in Appalachia, so der Name des Handlungsortes von "Fallout 76", willkommen heissen konnte.

