Fallout 76 kommt auch für PS5 & Xbox Series X

Bethesda kündigt "Fallout 76" auch für PS5 und Xbox Series X an. Eine offene Testphase ist ebenfalls geplant.

Demnach wird "Fallout 76" im Laufe des Sommers in nativer Form auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft veröffentlicht. In diesem Zusammenhang können wir uns unter anderem auf 4K-Auflösung und VRR-Unterstützung freuen, sofern dies von der jeweiligen Plattform unterstützt wird.

Schon in diesem Monat beginnt die offene Testphase für die kommenden Versionen von "Fallout 76". Daran kann jeder teilnehmen, der bereits im Besitz des Spiels ist.

Bereits im Februar hatte sich Bethesda zu einer möglichen Crossplay-Unterstützung von "Fallout 76" geäussert. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fallout 76" erschien am 14. November 2018 für PS4, Xbox One und den PC.