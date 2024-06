Fallout 76: Skyline Valley: Release bereits in wenigen Tagen

Bethesda Game Studios hat ankündigt, dass die nächste grosse Erweiterung von "Fallout 76", "Skyline Valley", am 12. Juni auf allen Plattformen kostenlos für alle Spieler von "Fallout 76" erscheinen wird.

"Skyline Valley" erweitert die Karte von "Fallout 76" zum ersten Mal nach Süden in die brandneue Region Shenandoah, wo ihr die Ursache eines elektrischen Sturms untersucht, der über euch kreist, und das Geheimnis um Vault 63 lüftet, wo ihr auf dessen Bewohner trefft und eine schockierende neue Ghoul-Art entdeckt – die Verlorenen.

In "Fallout 76: Skyline Valley" erkundet ihr in einer völlig neuen Region die sanften Hügel von Shenandoah und erlebt eine neue Questreihe mit den Bewohnern von Vault 63, die allesamt Ghule sind. Ausserdem trefft ihr in der bevorstehenden Erweiterung auf einen neuen Gegnertyp, einen geladenen Ghul mit elektrifizierender Rüstung und Angriffen, und enthüllt die rätselhaften Ursprünge dieser Verlorenen. Zusammen mit dem neuen öffentlichen Event Gefährlicher Zeitvertreib und den Sturmgoliaths, neuen regionalen Bossen, bietet "Fallout 76: Skyline Valley" damit jede Menge neue Inhalte und Storys.

"Fallout 76: Skyline Valley" ist ab 12. Juni auf Steam sowie für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar.