Skripte für Fallout Season 2 eingereicht

Mit der letzten Folge der "Fallout"-Serie im April wurden wir mit einem spannenden Teaser auf die zweite Staffel entlassen. Auch wenn das Drehen von Serien jede Menge Zeit in Anspruch nimmt, heisst es, dass ein erster Meilenstein erreicht wurde. Wie wir von dem X-Account 'GPT: Game Pass Tracker' erfahren, sollen nämlich bereits einige Skripte für die zweite Staffel eingereicht wurden.

Amazon executives have indicated that FALLOUT Season 2 is progressing faster than expected, though an official release date has not been set.



“We’ve already gotten scripts in hand”



What are you hoping to see in season 2? pic.twitter.com/GQGQk12PfC