False Hero: Neues Soulslike von Torchlight Games

Der österreichische Indie-Entwickler Torchlight Games kündigte heute sein neuestes Projekt "False Hero" auf Steam an. Das rasante Soulslike-Abenteuer verspricht ein einzigartiges Fertigkeiten-System, eine umfangreiche Welt und einen bombastischen Soundtrack, der die Spieler in seinen Bann ziehen wird.

In der Welt von "False Hero" lassen sich an jeder Ecke einzigartige Gegner wie wandelnde Anglerfisch-Pflanzen und kopflose Engel finden. Der Twist ist, dass die Attacken dieser Feinde imitiert und in eigene Combos eingebaut werden können. Zahlreiche Bosskämpfe fordern durch blitzschnelle Angriffe und anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad ein Meistern dieses Systems, und bringen das Herz zum Klopfen.

Seit 4 Jahren arbeitet der Entwickler und Komponist Florian Holl nun schon an dem Soulslike, welches ursprünglich von frühen Spielen der Zelda-Serie und deren Dungeon-Designs inspiriert war.

Die Welt der Götter des Lebens steht vor der Bedrohung des Todes, und du bist ihre letzte Hoffnung. Doch wirst du das Leben schützen oder für den Tod selbst kämpfen?