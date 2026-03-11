Fanatec und Black Falcon vereinen realen und virtuellen Motorsport

Fanatec ist eine neue Partnerschaft mit dem Motorsportunternehmen Black Falcon GmbH & Co. KG eingegangen.

Das Black Falcon Team Fanatec startet mit dem Ziel, an der 50. Saison der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), dem ADAC Nürburgring 24h Qualifiers und den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mit den Fahrern Misha Charoudin, Steve Alvarez Brown, Jimmy Broadbent und Manuel Metzger teilzunehmen.

Diese All-Star-Creator-Aufstellung vereint bekannte Stimmen aus dem gesamten Sim-Racing sowie dem realen Motorsport mit einer gesamten globalen Reichweite in sozialen Medien von mehr als 7 Millionen Fans. Misha Charoudin erreicht ein weltweites Publikum durch einzigartige Fahrervideos vom Nürburgring. Jimmy Broadbent kehrt nach einer früheren langjährigen Zusammenarbeit zu der Marke Fanatec zurück, eine Zusammenarbeit, die ihn unter anderem während seines Durchbruchs bei der UK Praga Cup Meisterschaft 2022 begleitete. Und Steve Alvarez Brown ist seit jeher tief im Gran Turismo-Universum verwurzelt, wodurch eine natürliche Verbindung zur offiziell lizenzierten Hardware von Fanatec entsteht.

Manuel Metzger fügt dem Projekt seine langjährige Rennsporterfahrung hinzu. Er gilt weithin als einer der schnellsten Fahrer auf der Nordschleife des Nürburgrings und bringt erstklassige Langstreckenerfahrung und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei 24-Stunden-Rennen mit. Seine Expertise unterstreicht die Wettbewerbsambitionen des Teams und liefert unschätzbare Einblicke zu Fanatecs anhaltendem Streben nach Authentizität und Leistung.

Das Black Falcon Team Fanatec setzt einen Porsche 992 GT3 Cup Rennwagen in der Klasse AT (alternative Kraftstoffe) ein. Fanatec wird der offizielle Sim-Racing- und Technologiepartner von Black Falcon und bestärkt damit das gemeinsame Engagement, reale Langstreckenrennen mit modernster Sim-Racing-Technologie zu verbinden.

Die NLS-Saison des Teams startet mit dem ersten Lauf am 14. März 2026. Das Highlight des Jahres, die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, findet vom 14. bis 17. Mai statt. Die Fans erwarten während der gesamten Saison regelmässige Berichte mit Einblicken hinter den Kulissen. Die beteiligten Influencer dokumentieren ihre Vorbereitung und Rennerlebnisse und bieten so einen Platz in der ersten Reihe zu dieser einzigartigen Verschmelzung von Sim-Racing und realem Wettbewerb.

"FANATEC ist der perfekte Partner für uns, um diese Geschichte weiter zu schreiben – vom Sim-Racing bis zum echten Motorsport. Vor drei Jahren starteten wir ein Projekt, um zu zeigen, wie Sim-Racer und Motorsportbegeisterte ihre Leidenschaft in eine professionelle Rennkarriere verwandeln können. Doch diese Partnerschaft bedeutet weit mehr als nur einen Weg in den echten Rennsport. Sie ermöglicht die perfekte virtuelle Vorbereitung für alle unsere Fahrer auf Strecken rund um den Globus – sowie die Feinabstimmung und Perfektion der Leistung am Nürburgring. Wir freuen uns darauf, gemeinsam viele innovative Ideen zu entwickeln und die virtuelle und reale Motorsportwelt nahtlos miteinander zu verbinden. Für uns ist das die perfekte Partnerschaft."

Christoph Henkel, CEO von Black Falcon

"Wir freuen uns sehr, mit Black Falcon zusammenzuarbeiten und unsere Beziehung zu Misha Charoudin auszubauen, und es ist fantastisch, wieder mit Jimmy Broadbent zusammenzuarbeiten und gleichzeitig Steve Alvarez Brown offiziell willkommen zu heissen. Gemeinsam repräsentieren sie einige der meistgesehenen YouTuber für Sim-Racing und Motorsport-Enthusiasten auf der ganzen Welt und bilden eine selten hochwertige Mischung aus Streckenerfahrung und Leidenschaft für Sim-Racing. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, authentische Rennleistung mit einer wirklich globalen Fangemeinde zu verbinden."

Tobias Stelzer, VP und General Manager bei Fanatec