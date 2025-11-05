Fantastic Pixel Castle stellt Betrieb bald ein

Mit Fantastic Pixel Castle schliesst NetEase Games schon bald ein weiteres internationales Studio. Ein Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

So erklärt Gründer Greg Street, das Fantastic Pixel Castle am 17. November den Betrieb einstellen wird, sofern sich bis dahin kein neuer Investor findet. Fantastic Pixel Castle arbeitete aktuell an einem Online-Rollenspiel mit dem Arbeitstitel "Ghost", welches klassische Fantasy-Elemente mit modernen Mechaniken verbinden sollte.

Nach Angaben von Street bemüht sich das Unternehmen momentan, den Mitarbeitern neue Stellen in der Spiele- und Technologiebranche zu vermitteln. Zuvor hatte NetEase die Zusammenarbeit mit dem Studio beendet und die Suche nach einem neuen Publisher unterstützt.

Das komplette Statement von Street liest sich so:

"Fantastic Pixel Castle wird am 17. November seine Pforten schliessen. Es besteht zwar noch die Möglichkeit, dass wir nach diesem Datum Finanzmittel sichern können, dies hängt jedoch davon ab, wie viele Mitarbeiter dem Team erhalten bleiben. Wir würden unser Spiel zwar gerne entwickeln, aber unsere oberste Priorität ist es, unseren Entwicklern dabei zu helfen, eine neue Anstellung zu finden, sei es beim Indie-Studio Fantastic Pixel Castle 2.0 oder bei einem der vielen anderen guten (und hoffentlich stabilen) Spiele- und Technologieunternehmen."

Fantastic Pixel Castle war im Jahr 2023 gegründet worden.