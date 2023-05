Fantasy Basel 2023: Die Highlights

Am Donnerstag ist es soweit: Die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con startet und verspricht drei Tage lang ein vielseitiges Programm rund um Popkultur, Filme und Serien, Games, Cosplay, Comics, Anime, Sci-Fi, Space und vieles mehr.

Astronauten, Raumfahrt und Science Fiction

Eines der Highlights ist das hochkarätige Aufgebot an WissenschaftlerInnen aus aller Welt im Space-Bereich. Die Besuchenden erwartet unter anderem der Schweizer Astronaut Prof. Claude Nicollier. Dieser wird am Freitag von seinen Weltraummissionen erzählen. Ebenfalls freuen sich die VeranstalterInnen auf den sogenannten "Alien-Hunter", Dr. Seth Shostak vom SETI Institut aus den USA. Zudem erzählt die Geophysikerin Dr.-Ing. Christiane Heinicke über ihren einjährigen Forschungsaufenthalt auf einer simulierten Mars-Station auf Hawaii. Den Bogen von der Wissenschaft zur Fiktion spannt die grosse "Star Wars"-Ausstellung mit riesigen Filmrequisiten. Umrahmt wird die Szenerie von einem grossen Aufmarsch an Stormtrooper, Wookies, Twi’leks und weiteren Figuren aus dem "Star Wars"-Universum.

Cosplay Kunst und internationale Cosplay Stars

Auf der Mainstage finden täglich Cosplay Contests statt. Dort präsentieren erfahrene Cosplayer wie auch Anfänger ihre kreativen Kostüme vor einer internationalen Jury. Für einen Blick hinter die Cosplay-Kulissen sorgen die Workshops der Cosplay Stars. Die Besuchener lernen dort unter anderem verschiedene Techniken der Kostümherstellung kennen. Cosplayerin Littlejem zum Beispiel erklärt den Besuchenden, wie man bewegliche Teile an einem Kostüm anbringen kann. Yuji Koi wiederum bringt den Besuchenden das angesagte chinesische Douyin-Make-up bei. Nebst einem Grossaufgebot an internationalen Cosplay Stars sind auch viele Schweizer CosplayerInnen im Cosplay Village anzutreffen.

K-Pop, Potterheads, Furries & Co.

An der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con treffen verschiedene Communities zusammen und sorgen für Programm. Am Samstag um 18.00 Uhr präsentieren fünf Schweizer K-Pop-Tanzgruppen eine fulminante Tanzshow zum krönenden Abschluss des Festivals. "Harry Potter"-Fans dürfen sich auf einen Nachbau der «Winkelgasse» freuen. Nebst der Fangruppe "Potterheads" sind weitere Communities und Vereine anwesend, die von Lichtschwertkämp-fen, Bogenschiessen bis hin zu Mittelalterszenerien für viel Abwechslung sorgen.

Ein LEGO king-sized Bowser und Fortnite-Stars

In der riesigen Gaming Halle ist alles anzutreffen, was das Gamerherz begehrt. Der LEGO king-sized Bowser aus dem "Super Mario"-Universum empfängt die Besuchenden in der Nintendo Zone und bietet eine mächtige Fotokulisse. Zudem sind mit dem "Fortnite"-Spieler "Noahreyli" und Streamer "Katoo" sind zwei Stars aus dem "Fortnite"-Universum zu Gast an der Fantasy Basel. Beide Spieler sind am Stand von Ovation eSports anzutreffen. Es sind zahlreiche weitere E-Sports Clans vor Ort. Daneben bringt "Pokémon GO" exklusiv besondere inGame Boni auf das Festivalgelände. Es gibt zudem zahlreiche Games zum Ausprobieren, unter anderem das erst am Freitag erschienene "Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

Disney-Zeichner Ulrich Schröder in Basel

KunstfreundInnen kommen in der Artist Alley auf ihre Kosten. Es zeichnet unter anderem Disney-Zeichner Ulrich Schröder live vor Ort und stellt seine Werke aus. Zu Gast sind ebenfalls "Dagobert Duck"-Zeichner Don Rosa und John Howe, der an den visuellen Konzepten für "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" mitgewirkt hat. Daneben stellen zahlreiche nicht mindertalentierte Hobby-Künstler aus und verkaufen ihre Werke.

Das Star Lineup ist vielseitig

Die Schauspielerin MyAnna Buring, bekannt aus "The Witcher" und "The Twilight Saga: Breaking Dawn" sowie Sean Biggerstaff, einer der besten Quidditch-Torhüter aus "Harry Potter", bringen Magie mit ans Festival. Zu den geladenen Star-Gästen in diesem Jahr gehören eben- falls Ross Marquand, bekannt aus "The Walking Dead" und "Marvels Avengers", Freddie Stroma bekannt aus DCs "Peacemaker", "Bridgerton" und HBOs "Game of Thrones" sowie Samantha Alleyne bekannt aus verschiedenen Filmen aus dem "Star Wars"-Universum und viele weitere Gäste aus fernen Galaxien und virtuellen Welten.

Am Freitag ist Family Day

Übrigens, am Freitag ist Family Day! Familien erwartet einen spannenden, abwechslungsreichen Tag mit einem Programm für Jung und Alt und alle dazwischen. Jugendliche bis zum 16. Geburtstag in Begleitung einer erwachsenen Person den halben Eintrittspreis. Kinder bis zum 9. Geburtstag zahlen keinen Eintritt. Für Verpflegung für so einen aufregenden Tag ist ebenfalls gesorgt. Kulinarisch finden Besuchende alles von Burger bis hin zu asiatischen Spezialitäten und Streetfood. Es gibt zudem eine Sushi Show

Die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con ist das grösste Festival der Schweiz für Popkultur und findet vom 18. bis 20. Mai 2023 in der Messe Basel statt.