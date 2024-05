Fantasy Basel 2024 mit erneutem Besucherrekord

Das grösste Schweizer Popkultur-Festival kann auch zum 10-jährigen Jubiläum wieder einen Besucherrekord vermelden. 88'000 Besucher aus der ganzen Schweiz und umliegenden Ländern liessen sich in den sechs Hallen der Fantasy Basel - The Swiss Comic Con vom äusserst vielseitigen Jubiläumsprogramm begeistern.

Ein Highlight war die überwältigende Ausstellung mit riesigen Fan-Objekten aus dem "Star Wars"-Universum. Über 220 Stormtroopers und Rebellen aus ganz Europa liessen die Besuchenden in eine europaweit einzigartig galaktische Szenerie eintauchen. Gleich daneben konnte man an diversen Ständen vieles über die reale Raumfahrt erfahren und sich von nam- haften Wissenschaftlern und Professorinnen über die neuesten Erkenntnisse informieren lassen. Das Swiss Space Museum zeigte ein riesiges Modell des James Webb Space Teleskops und aktuellste Bilder aus dem Universum.

Gamer durften sich über exklusive Präsentationen freuen

Der Publisher Bethesda feierte in der grossen Gaminghalle ebenfalls das 10-Jahre-Jubiläum mit dem Spiel "The Elder Scrolls Online". Auch am Stand von Nintendo wurde Exklusives geboten: Speziell für die Fantasy Basel kreierte der Game Publisher Niantic eine eigene Spielfigur im Spiel Pikmin Bloom. Niantic war auch mit Specials rund um das erfolgreiche Online-Spiel "Monster Hunter Now" für die Fans präsent. Viele Gamer genossen den direkten Kontakt mit bekannten E-Sportler und die Möglichkeit, in Fun-Spielen gegen sie anzutreten. Längere Wartezeiten nahmen Fans von den anwesenden Youtuberinnen und Streamern wie Gnu, Reved, iBlali oder KingChris in Kauf, um ein gemeinsames Selfie oder eine Unterschrift zu ergattern.

Die anwesenden Filmstars aus bekannten Filmen und Serien wie Stranger Things, Outlander, Reign oder Harry Potter nahmen sich Zeit für ihre Fans und sorgten auch mit ihren Bühnenauftritten für Begeisterung. Dass die Stars ihre Schweizer Fans lieben, zeigte auch die Schauspielerin Cara Buono, die trotz verzögerter aktueller Filmarbeiten alles daransetzte, doch noch nach Basel zu kommen und von ihren Fans dafür frenetisch gefeiert wurde.

Weitere Highlights des Festivals sind das europaweit grösste Cosplay Village und die aus aller Welt angereisten Cosplay-Stars. Die in den USA lebende Yaya Han gilt als ‘Mutter des Cosplays’ und beehrte die Fantasy Basel mit ihrer Anwesenheit bereits zum dritten Mal. Aber nicht nur die Cosplay-Gäste sorgten für Stimmung; unzählige Besucher kamen in aufwendig gestalteten Cosplay-Kostümen und füllten die Messehallen mit Freude und Kreativität.

Vor den Ständen der weltbekannten Comic-Zeichner und Illustratorinnen wie Frank Cho, Esad Ribić, Stanley Artgerm Lau, Laura Braga oder Mike Perkins und den international erfolgreichen Schweizer Comic-Zeichnern Enrico Marini, Viktor Bogdanovic und Jared Muralt bildeten sich lange Schlangen von Fans mit Autogrammwünschen. Auch die 400 Künstler in der grossflächigen Artist Alley waren ein Hingucker. Fantasy-Fans lauschten den Vorträgen des "Herr der Ringe"-Illustrators John Howe, den Lesungen der Autor Kai Meyer, Bernhard Hennen oder Carina Schnell und holten sich Autogramme der Künstler:innen auf Sammelkarten aus Magic: The Gathering oder Disney Lorcana. Zum 10. Todestag des Schweizer Oscar-Preis-trägers H.R. Giger wurde eine kleine Gedenkausstellung eingerichtet. Auch dieses Jahr war die Fantasy Basel auch Treffpunkt der Urban-Art-Szene. Künstler:innen wie BustArt, One Truth Bros, Oibel1. und viele mehr kreierten live grossformatige Kunstwerke. Als krönender Abschluss des Festivals lässt sich das K-Pop Dance Summit auf der Mainstage mit den besten K-Pop Dance Crews der Schweiz bezeichnen.

Die Fantasy Basel wird nächstes Jahr vom 29. bis 31. Mai 2025 wieder über Auffahrt in der Messe Basel stattfinden. Tickets sind ab Oktober 2024 erhältlich.

So lange warten müssen die Fans aber nicht; dieselben Organisator veranstalten auch die ZURICH POP CON & Game Show vom 5. bis 6. Oktober 2024 in der Messe Zürich (Tickets dafür sind schon bei Ticketcorner erhältlich).