Fantasy Basel 2027 verschoben

Manchmal braucht selbst das beste Festival-Abenteuer einen kleinen Zeitsprung; das bereits angekündigte Datum für die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con 2027 muss verschoben werden.

Fantasy Basel

Aufgrund eines über die Auffahrtstage parallel auf dem Messegelände stattfindenden Kongresses steht die für das Festival notwendige Infrastruktur in Basel nächstes Jahr nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung. Das Veranstalter-Team hat in den vergangenen Tagen intensiv nach Lösungen gesucht und sämtliche Möglichkeiten geprüft, wie auch weiterhin der Service, die Qualität und das einzigartige Erlebnis geboten werden kann, das man vom Festival kennt und schätzt. Nach sorgfältiger Abwägung ist man zum Entschluss gekommen, dass eine Verschiebung des Festivals die bestmögliche Option ist.

Die Fantasy Basel findet daher nächstes Jahr ausnahmsweise vom 15. bis 17. Mai 2027 (über Pfingsten) statt.

2028 wird das Festival wieder wie gewohnt über Auffahrt (25. bis 27. Mai 2028) stattfinden.

Die Vorfreude ist gross, nächstes Jahr wieder gemeinsam mit rund 100'000 Fans die Begeisterung für Filmwelten, Games, Comic und Cosplay zu feiern!

Der Ticketvorverkauf und erste Programmankündigungen starten im September, die Anmeldefristen für Künstler & Künstlerinnen und Ausstellende werden demnächst bekannt gegeben.

Vorher gibt es aber noch ein Wiedersehen an der Zurich Pop Con & Game Show!

Für alle, die nicht bis nächstes Jahr warten möchten, findet bereits am Wochenende vom 26. und 27. September 2026 wieder die Zurich Pop Con & Game Show in der Messe Zürich statt, die vom gleichen Veranstalter-Team organisiert wird .

Soeben wurden die ersten Stargäste aus Film-, Serien-, Cosplay-, Gaming- und Social-Media-Welten angekündigt