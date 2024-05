Bethesda mit ESO und Fallout an der Fantasy Basel

Bethesda ist vom 9. bis 11. Mai mit einem eigenen Stand auf der diesjährigen Fantasy Basel - The Swiss Comic Con. Ihr finden Bethesda in Halle 1.1 an Stand 125.

10 Jahre The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online

Kommt vorbei und feiert mit unseren Freunden von Bethesda 10 Jahre "The Elder Scrolls Online": Spielt das kommende Kapitel Gold Road noch vor Release an, trefft Cosplayerin Sakuraflor im Gewand der deadrischen Fürstin Ithelia und besucht die Ausstellung zum zehnjährigen Jubiläum von ESO mit einem Rückblick auf die Geschichte.

Für ESO-Fans gibt es auf jeden Fall einige Gründe zum Vorbeischauen.

Cosplay

Fallout

Auch das farbenfrohes Fallout-Maskottchen, den Vault Boy, bringt Bethesda mit in die Schweiz. Haltet Ausschau nach dem grossen Vault Boy für ein lustiges Erinnerungsfoto oder trefft ihn auf seinen Runden durch die Messehallen.

Besucht Bethesda am Stand 125, erlebt spannende Abenteuer in **Gold Road, lernt das Team kennen und nehmt eine schöne Erinnerung mit nach Hause.**