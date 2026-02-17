Fantasy Basel wird zur internationalen Bühne für Comic-Kunst

Vom 14. bis 16. Mai 2026 wird Basel zur internationalen Bühne für Comic-Kunst: In Kooperation mit dem Cartoonmuseum Basel – Zentrum für narrative Kunst, der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con, der Christoph Merian Stiftung (CMS) und Basel Tourismus findet erstmals ein internationaler Comic-Wettbewerb unter dem Leitthema Freundschaft statt. Die vier Partner bieten Künstlern und Künstlerinnen eine weitreichende Bühne und stärken den Comic-Standort Basel nachhaltig.

[Klicken zum Vergrössen]

Zu den geladenen Festivalgästen der Fantasy Basel zählen international renommierte Künstler wie Jorge Jimenez, Yoann Chivard, Viktor Bogdanovic, Reinhard Kleist und viele weitere.

Einladung zur Teilnahme am Comic-Wettbewerb

Professionelle Zeichnerinnen wie auch Nachwuchs-Künstler sind eingeladen, ihren Comic zum Thema Freundschaft einzureichen. Dabei setzt der Wettbewerb bewusst auf Vielfalt: unterschiedliche Handschriften, Erzählweisen und Bildsprachen treffen aufeinander. Es werden 20 Werke prämiert und die ausgewählten Künstler und Künstlerinnen erhalten unter anderem ein einheitliches Honorar von CHF 1500.-.

Die Auswahl trifft eine fünfköpfige Jury mit vielfältiger Expertise: Anette Gehrig (Cartoonmuseum Basel), Gabriela Oberholzer (Fantasy Basel), Josepha Bosshart (Basel Tourismus), Julia Marti (Verlag Edition Moderne, Zürich) und Thomas Ott (Comic-Künstler, Basel).

Open-Air-Kunst auf der Mittleren Brücke in Basel

Die Mittlere Brücke in Basel wird zur spektakulären Open-Air-Galerie: Mit der Lancierung eines internationalen Comic-Wettbewerbs rufen die vier Partnerinnen professionelle wie aufstrebende Zeichner und Zeichnerinnen weltweit dazu auf, ihre besten Arbeiten einzureichen. Vom 4. bis 18. Mai 2026 verwandeln zwanzig ausgewählte Comic-Arbeiten auf grossformatigen Fahnen die Mittlere Brücke in den öffentlich sichtbaren Ausstellungsraum Basels.

Ein besonderes Highlight: an der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con werden die prämierten Comics in Zusammenarbeit mit dem Cartoonmuseum Basel auf über 130 Quadratmetern grossformatig gezeigt. Auf diese Weise wird die Ausstellung während dem Festival einem internationalen Publikum präsentiert und Basel positioniert sich noch stärker als Stadt der Comic-Kunst.

Die Christoph Merian Stiftung (CMS) fördert den Wettbewerb; die Zusammenarbeit ermöglicht der Comic-Kunst eine einzigartige Plattform im öffentlichen Raum.

Weitere Informationen und die vollständigen Ausschreibungsunterlagen sind online verfügbar.

Einreichungsfrist ist der 15. März 2026.

Einreichungen und Fragen werden unter folgender Adresse entgegengenommen: comic@basel.com

Internationale Comic-Zeichner kund Zeichnerinnen bereichern das Festival-Line-up

An der Fantasy Basel treffen sich Zeichnerinnen und Illustratoren aus der ganzen Welt. Renommierte Künstler wurden eingeladen, um ihre Kunst am Festival zu zeigen und mit Comic-Fans in den Austausch zu treten.

Zu den diesjährigen Gästen des Festivals gehören Jorge Jimenez (Batman, Superman) aus Spanien, Reinhard Kleist (Cash – I See a Darkness, Starman) aus Deutschland, Viktor Bogdanovic (Batman, Superman) aus der Schweiz, Marco Santucci (Spider-Man, Captain America, Assassin’s Creed, Tekken) und Maria Laura ML Sanapo (Wonder-Woman, Batwoman, Red Sonja) aus Italien, Ulrich Schröder (Donald Duck, Micky Maus) aus Deutschland, Yoann Chivard (Spirou & Fantasio) aus Frankreich, Bernard Chang (Wonder Woman, Supergirl, Superman) aus Kanada und viele weitere.

An ihren Ständen und auf der Bühne erzählen sie von ihrer künstlerischen Arbeit für Marvel, DC, Disney und weitere namhafte Comicverlage.