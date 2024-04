Fantasy Basel: Weltbekannte Comiczeichner und Autorinnen

Comic- und Fantasyfans kommen an der Fantasy Basel– The Swiss Comic Con nicht nur in den Genuss von limitierten Werken, Live-Painting-Shows und Ausgaben der neusten Fantasy-Bücher - sie können Schweizer und internationale Künstler und Autorinnen auch persönlich kennenlernen.

Zum 10 Jahre-Jubiläum punktet das grösste Festival der Schweiz für Popkultur mit einem Grossaufgebot an internationalen und nationalen Künstlern, Illustratoren und Zeichnerinnen.

Die Artist Alley, der Comic- und Buchbereich belegen denn auch gleich eine ganze Halle. Die Besucher werden sich entscheiden müssen, wo ihr Rundgang startet, denn insgesamt wird in sechs Hallen und 90'000 m2 alles rund um Popkultur und Gaming geboten. Comic-Fans sollten somit zuerst die Halle 2.1 besuchen.

Von Batman über Donald Duck bis zu Magic The Gathering

Unter den geladenen Gästen aus der Comic- und Kunstszene finden sich bedeutende Namen wie Esad Ribić, Enrico Marini, Laura Braga, Viktor Bogdanovic oder Frank Cho, die ihrerseits für Marvel und DC Comics tätig sind und an Figuren wie Superman, Wolverine oder Hulk mitgearbeitet haben. Weiterhin sind Grössen wie Magic The Gathering Künstler Seb McKinnon und Martina Fackova, aber auch Disney-Zeichner Ulrich Schröder und viele mehr am Festival mit dabei. Fantasy Fans dürfen sich wieder auf John Howe, den Illustrator von Herr der Ringe, freuen.

Das diesjährige Visual der Fantasy Basel wurde vom renommierten Illustrator und Konzeptkünstler Stanley Artgerm Lau entworfen. Bekannt durch seine Coverdesigns für Marvel Comics, DC und Capcom gestaltet der in Singapur lebende Artgerm die internationale Kunstszene aktiv mit und inspiriert mit seinen Auftritten an Kongressen und seinen Workshops neue Generationen von Künstlern auf der ganzen Welt.

Neben der Möglichkeit, mit weltbekannten und nationalen Künstler:innen ins Gespräch zu treten, beinhaltet das Festivalprogramm auch spannende Panels und Vorträge zu Themen wie Kunst im Spannungsfeld von KI oder der Kreation von eigenen Fantasy-Motiven.

Fantasievolle Buchwelten und die kreativen Köpfe dahinter

Mit Bestseller Autoren wie Bernhard Hennen, Kai Meyer und Carina Schnell sind am Festival auch diverse Vertreter der Fantasy-Literatur anwesend und können bei Panels und Autogrammstunden persönlich getroffen werden. Diverse Buch- und Heftausgaben werden als limitierte Jubiläumsauflagen die Sammlerherzen höher schlagen lassen.