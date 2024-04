Fantasy Basel: Ein Erlebnisparadies für die ganze Familie

Wer denkt, dass nur erwachsene Fans von Gaming, Comics, Cosplay und Filmen an der Fantasy Basel auf ihre Kosten kommen, hat weit gefehlt. Ganz im Gegenteil bietet das Festival auch vielfältige Aktivitäten und reichlich Spass für die Jüngsten.

Familien mit Kindern und Jugendlichen können durch spannende Programmpunkte in märchenhafte Welten eintauchen und die Hauptcharaktere aus ihren Lieblings-Geschichten live erleben. So reisen beispielsweise die Kleinsten zusammen mit der Schweizer Kult-Figur Globi ins Weltall und dürfen Autor Atlant Bieri zuhören, wenn er aus seinem Globi-Buch vorliest. Auch der faule Kater Garfield ist am Festival vertreten und begeistert mit seinem bald erscheinenden Film auf Schweizerdeutsch.

Fotos mit Super Mario, Eiskönigin Elsa und Shrek

An der Fantasy Basel – The Swiss Comic Con sind nicht nur Luigi, Princess Peach und Aschenbrödel unterwegs, auch andere Superheldinnen, Stormtroopers und Disney-Prinzessinnen sind anzutreffen. Talentierte Cosplayerinnen und Cosplayer kreieren in stundenlanger und detailgetreuer Arbeit Kostüme von Film-, Game- und Comic-Charakteren und zeigen diese am Festival. So finden wohl alle Kinder ihre Lieblingsfigur für ein gemeinsames Foto.

Ein spannendes Programm für Gross und Klein

Zum 10-jährigen Jubiläum sind an der Fantasy Basel – The Swiss Comic Con so viele Gäste wie noch nie anzutreffen: Nebst Synchronsprecherinnen und Schauspielern aus beliebten Anime-Serien wie One Piece oder Filmen wie Harry Potter sind auch internationale Comiczeichner und Illustratorinnen, YouTuberinnen und Autoren zu Gast.

Unter den Gästen ist auch Clio Wolfensberger, eine Zürcher Illustratorin, die für das Sammelkartenspiel Disney's Lorcana Rapunzel und andere Disney-Figuren gezeichnet hat. Ulrich Schröder hingegen ist seit vielen Jahren Zeichner von Disney-Comics und Titelseiten von Micky-Maus-Heften. An der Fantasy Basel zeichnet er persönliche Skizzen für Entenhausen-Fans.

In der Artist Alley und im Cosplay Village zeigen Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz und der ganzen Welt ihre kreativen Tricks und in der Family Zone können Kinder können selbst zu den Stiften greifen.

Ein ganzer Tag voller Freude und Überraschungen

Mit einem Tagesticket können von 10 bis 19 Uhr auf dem riesigen Festivalgelände von 90'000 m2 die unzähligen Stände und Ausstellungen entdeckt werden. Besonders lohnt sich für Familien der Eventbesuch am Freitag, 10. Mai. Am Freitag zahlen Kinder und Jugendliche in Begleitung einer erwachsenen Person den halben Eintrittspreis. Kinder bis zum 9. Geburtstag zahlen keinen Eintritt.

Familien mit Kindern wird empfohlen, Tickets ab 11 Uhr zu erwerben, um so den morgendlichen Ansturm zu umgehen.