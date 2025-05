Fantasy Basel 2025 mit fast 100'000 Besuchern

Auch zur elften Ausgabe der Fantasy Basel – The Swiss Comic Con zog es tausende von Festivalbesuchenden in die Hallen der Messe Basel. 97’000 Fans haben über das Auffahrts-Wochenende das grösste Festival der Schweiz für Popkultur besucht.

Highlights des Events waren wie in den Vorjahren die Cosplay Shows auf der Mainstage. Das Cosplay Village der Fantasy Basel mit Gästen aus aller Welt gilt als eines der grössten Cosplay-Treffen Europas. Tausende haben sich extra für die Fantasy Basel ein aufwendiges Kostüm zu einer Game-, Film, oder Anime-Figur erschaffen und damit das Festival zu einem unglaublich farbigen und fröhlichen Treffpunkt gemacht. Auch die Besuchenden in Alltagskleidung liessen sich von der einzigartigen Stimmung anstecken. Diese war schon am Bahnhof und in der ganzen Stadt zu spüren. Basel konnte sich auch bei sonnigem Wetter einmal mehr als tolle Gastgeber- und Kulturstadt präsentieren.

Viel Kultur wurde auch in den sieben Messehallen geboten. Nebst Filmstars wie Graham McTavish (The Hobbit, Outlander, The Witcher) Vanessa Rubio (Cobra Kai) oder Ed Speleers (Star Trek: Picard, Eragon, Downtown Abbey) begrüssten Influencer und Content Creators wie Coldmirror, Domtendo, Carina Pusch oder Raafey massenweise Fans in der Autogrammzone.

Eine besondere Stimmung herrschte an den Tischen der Synchronsprecher, die als Stimmen in aktuellen Anime-Produktionen bekannt sind. Besonders bei Santiago Ziesmer, der auch als Stimme von SpongeBob Schwammkopf eine riesige Bekanntheit geniesst, bildeten sich täglich lange Warteschlangen. Nebst aktuellen Fantasy-Autoren waren auch die Stände der international bekannten Comic- und Fantasy-Zeichnergut besucht. Über 400 Stände mit nationalen und internationalen Künstler konnten in der riesigen Artist Alley entdeckt und auf acht Bühnen viele Stars live in Talks und Shows erlebt werden.

In der Gaming Zone stellten nebst mehreren Schweizer Gamedesignstudios auch diverse weitere Aussteller aus der Gamingbranche aus. Auch aktuelle Games wie "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" konnten angespielt werden. Zum ersten Mal in der Schweiz anwesend war die Pokémon Company mit ihrem Play Lab. Im Esports Corner konnten diverse Turniere gespielt werden. Für besondere Begeisterung sorgte der international bekannte Case Modder Random Design, der in seiner Kölner Werkstatt einzigartige Computergehäuse in Anlehnung an Filme, Serien und Videospiele erschaffen hat . Neu dieses Jahr war die Community Hall, in der sich verschiedenste Fangruppen und Vereine präsentieren konnten. Von Strick-, Modellbau- und Schach-Clubs über Popkultur-Communities bis zur Swiss Cheer Association oder dem Klub der Klugscheisser mit einem "Scientainment Battle" gab es alleine in dieser Halle viel zu erleben und zu entdecken. In der Halle 1.2 fand man sich in der Sports & Action Zone in einem Paradies für Adrenalinjunkies wieder und konnte sich in Calisthenics, Wrestling, Kampfsport, Pole Dance und an einem rund dreissig Meter langen Ninja Parkour beweisen. Ebenda war auch der grosse Weltraum-Ausstellungsbereich mit diversen spannenden Ständen und der Space Stage.

Das Swiss Space Museum präsentierte ein grosses Modell des James Webb Teleskops und sorgte für ein spannendes Bühnenprogramm mit hochkarätigen Rednern. Auch die Wissenschafts-Olympiade war anwesend, welche Neugierde weckte und junge Menschen mit Wissen- schaftlerinnen zusammenbringt. Die Funkamateure von AMSAT steuern Satelliten, der Schweizer Zweig des Square Kilometre Array Observatory (SKAO), entschlüsselt mit einem Radioteleskop die Geheimnisse des Universums und auch weitere Organisationen sorgten für einen spannenden Bogen zu den auch in dieser Halle anwesenden Sci-Fi-Ausstellungen. Nebst riesigen Fan-Kulissen aus dem "Star Wars"-Universum begeisterten auch über 200 Stormtrooper und Rebellen der Swiss Garrison sowie der Helvetica Base - Rebel Legion. Diese feierte auf der Hauptbühne des Festivals auch die Premiere ihres neuen Dokumentarfilms. Schauspieler und Stunt Men aus dem "Star Wars" Franchise gaben Autogramme; Star des Space-Bereichs war aber der bisher einzige Schweizer Astronaut Prof. Claude Nicollier, dessen Bühnentalk viele Spacefans anlockte.

Den Festival-Abschluss feiern traditionellerweise die besten Schweizer K-Pop Dance Crews beim Swiss K-Pop Dance Summit auf der Hauptbühne.