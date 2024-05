Fantasy Basel: Die Festival-Higlights

Die Fantasy Basel startet diesen Donnerstag zum zehnten Jubiläum mit einem vielseitigen Programm rund um Pop- kultur. Themenschwerpunkte der Messe sind Filme und Serien, Games und Brettspiele, Comics und Anime, Raumfahrt und Wissenschaft und vieles mehr.

Der grösste Cosplay-Treffpunkt Europas

Cosplay-Künstlerinnen und Künstler erwecken Charaktere aus Filmen, Videospielen und Mangas zum Leben. An den täglichen Cosplay Contests präsentieren erfahrene Cosplayer wie auch Anfängerinnen ihre kreativen Kostüme vor einer internationalen Jury und dem Publikum. In kreativen Workshops werden den Besuchenden verschiedene Techniken und Tricks der Kostümherstellung nähergebracht. So erklärt die Cosplayerin Trine.k.n aus Dänemark beispielsweise, wie eigene Cosplays mithilfe der Airbrushing-Technik bemalt und verwittert werden können.

Weltstar Yaya Han aus den USA zeigt ihre Nähtipps und eosAndy gibt Einblicke in die professionelle Cosplay-Fotografie. Das riesige Aufgebot an Schweizer und internationalen Cosplayern macht das Cosplay Village der Fantasy Basel zum grössten Cosplay-Treffpunkt Europas. Ein Kostüm ist am Festival aber nicht Pflicht; die meisten Besucher kommen jeweils in normaler Strassenkleidung an den Mega-Event.

Ein Paradies für Anime-, Comic- und Fantasy-Fans

Über 400 Künstler zeigen in der Artist Alley ihre Werke und schaffen Kunst live an ihren Ständen. Zu den Gästen gehören nebst dem Disney-Zeichner Ulrich Schröder auch weltbekannte Comic-Zeichner wie Frank Cho, Stanley Artgerm Lau oder Enrico Marini, die aktuell für Marvel Comics, DC oder Capcom tätig sind. Auch John Howe, der an den visuellen Konzepten für "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" mitgewirkt hat, wird wieder am Festival anwesend sein und auf der Bühne von seiner Arbeit erzählen. Sammelkarten-Spieler:innen treffen auf Illustratoren von "Magic: The Gathering" oder "Disney Lorcana".

Star Wars, Raumfahrt-Profis und ein Blick ins Universum

Eines der Highlights ist das hochkarätige Aufgebot an Wissenschaftler:innen im Space-Bereich. Am Samstag wird der Schweizer Astronaut Prof. Claude Nicollier von seinen Weltraum-Missionen erzählen und Autogramme geben. Die Ausstellungen und Aktivitäten des Swiss Space Museums und dessen Partner faszinieren Fachleute wie Raumfahrt-Fans. Auf der Space Stage treffen sich erfahrene Experten, Visionärinnen, Forscher und Nerds, präsentieren den aktuellsten Stand der Forschung und stehen für Besucherfragen und Diskussionen zur Verfügung. Den Bogen von der Wissenschaft zur Fiktion spannt die grosse "Star Wars"-Fanausstellung mit riesigen Filmrequisiten. Umrahmt wird die Szenerie von der täglichen Parade mit Stormtroopern, Wookies, Twi’leks und weiteren Figuren aus dem "Star Wars"-Universum.

Stars aus der Filmwelt persönlich treffen

Die Schauspielerin Abigail Cowen, bekannt aus "Fate: The Winx Saga" und "Chilling Adventures of Sabrina" sowie Chris Rankin, bekannt als der streberhafte Percy Weasley aus "Harry Potter", bringen jede Menge Magie mit ans Festival. Zu den geladenen Star-Gästen in diesem Jahr gehören ebenfalls Anna Popplewell aus "Die Chroniken von Narnia" und "Reign", Duncan Lacroix bekannt aus "Outlander" und "Vikings" sowie Cara Buono aus "Stranger Things" und "The Sopranos". Daneben sind auch viele Synchronsprecher und Social-Media-Persönlichkeiten wie "Attack on Titan"-Stimme Max Felder und Youtube-Star Gnu mit von der Partie. Alle stehen für Fotos und Autogramme mit ihren Fans zur Verfügung.

Aktiv werden in der Sports & Action Zone

Wer von den vielen Sehenswürdigkeiten auf dem riesigen Messegelände noch nicht genug bekommen hat, findet in der Sports und Action Zone die ein oder andere körperliche Herausforderung. Von Bogenschiessen über Karate bis hin zum Lichtschwert-Kampf können hier unterschiedlichste Sportarten ausprobiert und schweisstreibende Shows verfolgt werden.

K-Pop-Tanz, ritterliche Darbietungen und Zauberei

Das Festival vereint unterschiedliche Communities, die für reichlich Stimmung sorgen. Am Samstag um 18.00 Uhr präsentieren sieben K-Pop-Tanzgruppen ihre Tanzshows zum krönenden Abschluss des Festivals. Nebst der "Harry Potter"-Fangruppe "Potterheads" und mehreren "Star Wars"-Vereinigungen sorgen auch diverse Künstlerkollektive, Pen&Paper- und Tabletop-Spiel-Vereine für viel Abwechslung.

Am Mittelaltermarkt werden Besuchende auf eine Zeitreise geschickt und finden sich umgeben von mittelalterlichen Gewändern, Ritterrüstungen und königlich handbearbeiteten Schmuckstücken wieder.

Von Tetris bis Fallout: Gaming- und E-Sport-Erlebnisse für alle

In der grossen Gaming-Halle können die Besuchenden sowohl Klassiker wie auch die neusten Game-Releases spielen. In diesem Jahr feiert Bethesda "Elder Scrolls Online" ihr 10-Jahre Jubiläum und lädt – noch vor dem offiziellen Release im Juni – zum Anspielen des neuen Kapitels Gold Road ein. Die bekanntesten YouTuber und Streamerinnen, darunter "Reved", "Gnu", "Vik", "Sterzik" und "Kalle", stehen bereit für Meet&Greets mit Fans. Darüber hinaus sind zahlreiche E-Sport-Clans vor Ort vertreten. Nintendo bringt mit "Princess Peach: Showtime!", "Just Dance" und "Mario Kart 8 Deluxe" Klassiker aus der Kindheit auf das Festivalgelände.

Fantasievolle Buchwelten und die kreativen Köpfe dahinter

Mit Bestseller Autor:innen wie Bernhard Hennen, Kai Meyer und Carina Schnell bietet das Festival auch Fans der Fantasy-Literatur und Buchliebhaber:innen jeden Alters ein Erlebnis. An Lesungen und Talks stellen die Schriftsteller:innen ihre Werke vor und führen Besuchende in die faszinierenden Welten von Kobolden, Vampiren und Drachen ein.